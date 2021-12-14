الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى جامعة كفر الشيخ، حيث التقى الرئيس بالطلاب وهيئة التدريس بالجامعة .

دوت الخليج

الرئيس السيسي يشارك في إفطار جماعي مع الطلاب

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي فور وصوله صباح اليوم، في إفطار جماعي مع الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة، كما حرص سيادته على إجراء حوار مفتوح معهم للاستماع إلى وآرائهم.

وشدد الرئيس على مدى حرص الدولة المصرية على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع بناء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك ضمن نهج يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي إطار الأولوية القصوى للدولة للاهتمام بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الطلاب وأكد لهم أهمية تنمية الوعي والادراك تجاه التحديات والمتغيرات في العصر الحالي سواء الداخلية علي مستوي الدولة أو الخارجية علي المستوي الاقليمي والدولى، وذلك مع ضرورة تطوير مستواهم العلمى والاكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.