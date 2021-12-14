/666071/وزير-التعليم-العالي-الانتهاء-من-ما-يقارب-60-من-مستشفى-الأورام-بكفر-الشيخ-وننظر-للمستقبل-وريادة-الأعمال

قال وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار:" إن جامعة كفر الشيخ بها 75 ألف طالب، و22 كلية ومعهد، ويعمل 1700 عضو هيئة تدريس، وتخرج 12 ألف من الطلاب.

جاء ذلك خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، إلى جامعة كفر الشيخ.

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كما أشار وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، إلى أن جامعة كفر الشيخ بها 1400 طالب وافد، وسجلت العديد من المراكز المتقدمة خلال الفترة الماضية فى البحث العلمي فى العلوم الزراعية والبيطرية.

وزير التعليم العالي: الانتهاء من ما يقارب 60٪ من مستشفى الأورام بكفر الشيخ

وتابع وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، حديثه قائلًا:" قمنا بإضافة عدد من التخصصات إلى جامعة كفر الشيخ، مثل كلية الذكاء الاصطناعي، وكليات لها طبيعة خاصة مثل كلية الاستزراع السمكي.

وألمح وزير التعليم العالي، إلى أن مستشفى كفر الشيخ المنشأة حديثًا تعمل على توفير رعاية صحية على مستوى ثلاثة محافظات.

خالد عبدالغفار: نعمل بشكل جدي لتحسين وتطوير إمكانيات منظومة التعليم العالي

وتابع وزير التعليم العالي، حديثه قائلًا:" المستشفى تعمل على تقديم علاج للكثير من المواطنين فى المحافظة والمحافظات الأخرى".

واستكمل وزير التعليم العالي، حديثه قائلًا:" ننظر للمستقبل ولريادة الأعمال وهو ما يدفعنا لإضافة تخصصات جديدة لجامعة كفر الشيخ".

وأكد وزير التعليم العالي، خالد عبدالغفار، على أن الوزارة تعمل بشكل جدي لتحسين وتطوير إمكانيات منظومة التعليم العالي.