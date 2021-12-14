/666075/انطلاق-فعاليات-اليوم-العلمي-الثاني-لكلية-التكنولوجيا-والتعليم-بسوهاج

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، تحت عنوان "دور كلية التكنولوجيا والتعليم في التطور التكنولوجي ‏والتنمية الصناعية"، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمود سالم أستاذ الميكانيكا المتفرغ ومقرر المؤتمر ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة، أن اليوم العلمي يهدف إلى تشجيع وتنمية مهارات شباب الباحثين بكلية التكنولوجيا والتعليم على المشاركات العلمية في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، وخلق جيل علمي متعاون وطموح يعمل يداً واحدة بروح الفريق للنهوض بالجامعة، ويكون مثل يحتذى به في جامعات مصر.

وأضاف الدكتور حسان النعماني، أنه شارك في فعاليات اليوم العلمي عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة بكلية التكنولوجيا والتعليم، وذلك لعرض الأبحاث التي تم نشرها في المجلات والمؤتمرات الدولية والتي ترفع من القيمة العلمية والبحثية للكلية بصفة خاصة، وللجامعة بصفة عامة، مؤكداً على أن إدارة الجامعة تحرص على تنظيم تلك المؤتمرات العلمية وذلك لتبادل المعرفة والخبرات وإثراء البحث العلمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الرحيم، أن تنظيم اليوم العلمي بالكلية يساهم بدور فعال في تنمية الوعي لدي الباحثين ورفع الكفاءة العلمية لديهم، حيث تضمنت فعالياته عدد من الجلسات العلمية التي ناقشت عدد من الأبحاث التطبيقية في تخصصات الميكانيكا والكهرباء، والإنشاءات المدنية والمعمارية، وتكنولوجيا التعليم.

وذكر الدكتور محمود سالم أحمد، أن المؤتمر بما يحتويه من أعمال علمية يمثل دفعة قوية للكلية، وانعكاس لما تقوم به من أعمال علمية وتطبيقية تساهم في التطور الصناعي والتكنولوجي للمجتمع، حيث تمثل هذه الأبحاث جانب تطبيقي متطور ومرتبط بالمجتمع المدني الصناعي.

محافظ سوهاج يبحث مشاكل المواطنين

حضر اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللقاء الجماهيري ليوم الثلاثاء، وناقش 95 مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم.

وانصت واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

يذكر أن محافظ سوهاج استجابت للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت .