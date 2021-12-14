/666080/بماذا-حذرت-شركة-مياه-سوهاج-أهالي-مدينة-المنشاة--وبما-طالبتهم

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن مدينة المنشاة غدا الاربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021 و بعد غد الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 فى الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً ولمدة ثلاث ساعة لمدة يومين لإجراء اعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه المنشاة السطحية.

واكد رئيس مياه سوهاج انه سيتم تشغيل محطات مياه روافع العيساوية الارتوازي والزوك الغربية الارتوازي والدويرات الارتوازية واولاد حمزة الارتوازي بكامل طاقتها لتوفير المياه للمواطنين خلال تلك الفترة كما انه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية للمواطنين فى حالة وجود شكاوى من المواطنين

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب والرقم 01273195125 من أي تليفون محمول او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إدخال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

مصرع رب اسرة واصابة طفلية فى حادث سير بسوهاج

أدى انقلاب سيارة ملاكي ماركة شيفرولية بناحية مركز جهينة شمال غرب سوهاج الى مصرع قائدها وإصابة ابنائه، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى جهينة المركزي.

انتقل على الفور رئيس مباحث مركز جهينة والفريق المعاون له وتبين انقلاب سيارة ملاكي ماركة شيفرولية ولا تحمل لوحات معدنية على جانب الطريق نتيجة اختلال اطار السيارة بيد قائدها، ووفاة قائدها المدعو "م ع ا"31 عام، سائق، وإصابة طفلية كل من "ي م"4 اعوام، و"أ م"6 أعوام، بسحجات وجروح متفرقةـ وجميعهم يقطن بدائرة مركز جهينة، وتم نقل المصابين والجثة الى مستشفى جهينة المركزي.

نفي المدعو ص"45عام، سائق شقيق المتوفى وعم المصابين ويقطن بذات الناحية الشبهة الجنائية في الحادث واكد على ما سبق، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة التي أمرت بدفن وتسليم الجثة لأهلية المتوفي ورفع اثار الحادث عن الطريق واستكمال تحريات المباحث.