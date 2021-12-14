/666083/محافظ-سوهاج-يعقد-اجتماعا-مع-لجان-البت-والتظلمات-واسترداد-أراضي-أملاك-الدولة

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجان والبت والتظلمات واسترداد أراضي أملاك الدولة، بحضور مسئولي التقنين والأملاك بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور أعضاء اللجان ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأوضح محافظ سوهاج أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي سرعة الانجاز، موجها لجنة البت بمراجعة التظلمات الخاصة بالتقنين، على أن تقوم لجنة التقنين بالانتهاء من التعاقدات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أهمية التنسيق الدائم بين اللجان ومنظومة التقنين، وتذليل كافة المعوقات والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي .

واستعرض " الفقي " خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4326 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 509 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2399 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بالعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين .

ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة المنشاة بسوهاج للقيام بأعمال الصيانة

وعلى جانب اخر أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن مدينة المنشاة غدا الاربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021 و بعد غد الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 فى الفترة من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً ولمدة ثلاث ساعة لمدة يومين لإجراء اعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه المنشاة السطحية.

واكد رئيس مياه سوهاج انه سيتم تشغيل محطات مياه روافع العيساوية الارتوازي والزوك الغربية الارتوازي والدويرات الارتوازية واولاد حمزة الارتوازي بكامل طاقتها لتوفير المياه للمواطنين خلال تلك الفترة كما انه سيتم الدفع بسيارات مياه نقية للمواطنين فى حالة وجود شكاوى من المواطنين

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالإبلاغ الفوري عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون ارضى والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب والرقم 01273195125 من أي تليفون محمول او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إدخال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.