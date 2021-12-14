الرئيس السيسي يشاهد فيلم«الجمهورية الجديدة» واستعراض لفقرات فنية خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ

/666090/الرئيس-السيسي-يشاهد-فيلمالجمهورية-الجديدة-واستعراض-لفقرات-فنية-خلال-زيارته-لجامعة-كفر-الشيخ

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، جامعة كفر الشيخ حيث شارك سيادته في إفطار جماعي مع طلاب الجامعة وهيئة تدريسها والعاملين بالجامعة، وتحدث سيادته في حوار مفتوح معهم للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم.

الرئيس السيسي يشاهد فيلم الجمهورية الجديدة بجامعة كفر الشيخ

وشاهد الرئيس خلال زيارته صباح لجامعة كفرالشيخ فيلما تسجيليا تحت عنوان" الجمهورية الجديدة..بالعلم يكتمل الإنجاز" .

الرئيس السيسي يشاهد استعراض لفقرات فنية خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ

كما شاهد الرئيس استعراض لفقرة فنية تضمنت عددا من الأغاني العالمية والوطنية والتي قام بتقديمها وعرضها كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أحمد عواد.

وأكد الرئيس على أهمية تنمية الوعي والادراك لدى جميع الطلاب، وذلك تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية علي مستوي الدولة أو الخارجية علي المستوي الاقليمي والدولى، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمى والاكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.

وقد أكد سيادته على حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نظام ونهج كامل يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي ظل منح الدولة الأهمية القصوى للشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.