/666073/وفاة-عجوز-سقط-من-الدور-السابع-في-بئر-مصعد-عقار-ببولاق-الدكرور

توفي عجوز يحمل جنسية دولة عربية مصرعه، اليوم الثلاثاء، آثر سقوطه من الدور السابع في بئر مصعد المنزل الذي يقيم به في بولاق الدكرور بالجيزة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيقات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة عجوز آثر سقوطه من الدور السابع في بئر مصعد المنزل

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بوفاة أحد الأشخاص آثر سقوطه من الدور السابع في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وأتضح أن عجوز يحمل جنسية دولة عربية، سقط من الدور السابع في بئر المصعد، بالعقار الذي يقيم به، حيث اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

التحريات الأولية

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق آخر اليوم شهدت مدينة السلام، إصابة 8 اشخاص، نتيجة حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل، وعلى الفور انتقلت سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرف عمليات النجدة، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم دائرة القسم بين ميكروباص وسيارة نقل بمدينة السلام، دائرة القسم، تم الانتقال لمكان الحادث واخطار المرور لرفع الحطام، وعلى الفور تم إبلاغ الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفى العام.

حادث تصادم

وأتضح إصابة 8 اشخاص نتيجة حادث تصادم نقل وميكروباص، ثم نقلتهم سيارة إسعاف الي المستشفى، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.