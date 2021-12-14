/666074/المنتخب-الوطني-بقميصه-الأحمر-أمام-تونس-تفاصيل

يرتدي المنتخب الوطني غدا الأربعتء قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء في لقائه أمام تونس في الدور قبل النهائي ليطولة كأس العرب، بينما يرتدي المنتخب التونسي طاقمًا أبيض.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي حضره عن الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الاداري ود.محمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الإنذارات السابقة منذ بداية البطولة قد سقطت بانتهاء دور ال8، فيما يتم تفعيل الإيقاف في الدور قبل النهائي لمن حصلوا على كارت أحمر خلال دور الثمانية.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.

وأدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيًا على ملعب التدريب المخصص له في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا للقاء المنتخب التونسي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب.

وأقيم المران على مرحلتين تضمنت الأولى تدريبات داخل قاعة "الچيم" الملحقة بملعب التدريب، وتضمنت المرحلة الثانية من المران تدريبات جماعية داخل الملعب.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة نصف نهائي بطولة كأس العرب، أمام المنتخب التونسي، بعد الفوز في ربع نهائي البطولة على الشقيق الأردني بنتيجة 3/1.

وتقدم المنتخب التونسي بطلب للجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، بتخصيص 50% من المساحة الإستيعابية من مدرجات ستاد ملعب اللقاء "974"، لحضور جمهور نسور قرطاجة.