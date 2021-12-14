/666076/عمرو-السنباطي-الدولة-المصرية-لن-تلتفت-للخونة-و-أعداء-الوطن--و-تسير-في طريقها-نحو-الجمهورية-الجديدة

قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية و عناصرها بالخارج يقومون بمحاولات مستمرة لتشكيك المواطنين في الدولة و مؤسساتها، مشيدا بسرعة كشف حقيقة التسريبات المفبركة المنسوبة لأجهزة الدولة.

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وأضاف السنباطي، في بيان له " المحاولات تفشل في كل مرة بفضل وعي المواطنين، لكنهم لا يملوا المحاولة ولا يتوقفوا عن تكرارها ، سواء عبر فبركة الفيديوهات، أو اطلاق الشائعات التي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين في قيادتهم الحكيمة الواعية، مشيدا ببيان وزارة الداخلية الذي كشف للرآى العام طبيعة المؤامرة .

عمرو السنباطي: الدولة المصرية تسير في طريقها نحو الجمهورية الجديدة

و قال السنباطي، أن إفشال هذه المخططات ناتج عن الكشف الحقائق، و الوعي بتحركات اعداء للوطن من جهة، مشيرا إلى أن الثقة بين المواطنين و قيادتهم السياسية لا يمكن اختراقها بهذه الألاعيب الفاشلة .

و أضاف السنباطي:" تابعنا على مدار سنوات فشل الإعلام الإخواني الممول و الذي يبث من الخارج، و الذي يسعى لضرب استقرار الدولة عبر التشكيك في مؤسساتها .

و شدد السنباطي، على ضرورة ان تقوم وسائل الإعلام الوطنية بكشف طبيعة هذه المخططات لابناء الوطن ، لافشال المحاولات و المخططات التي تستهدف ضرب استقراره ، مشيرا الى ان التصدي لهذا النوع من للحروب الجديدة لا يكون إلا عبر بناء الوعي الذى تتحطم على اعتابه مؤامرات الخونة و أعداء الدولة بالخارج .

و قال عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية لن تلتفت الى هؤلاء الخونة، و تسير في طريقها نحو الجمهورية الجديدة متسلحة بالدعم الشعبي ، و بالانجازات غير المسبوقة و المشروعات القومية التي تمثل هدية عظيمة للشعب المصري و للاجيال القادمة ، و بالوعي الذي يمثل حائط صد امام المخططات المشبوهة .

ووجه السنباطي رسالة للجماعة الإرهابية و عناصرها في الخارج قائلا خبتم و خاب مسعاكم ، كما وجه رسالة شكر للأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، علي جهودها السريعة في الكشف عن المخططات التي تحاك ضد الشعب من جانب قوى الشر، قائلا " سرعة كشف هذه العناصر نجاح يضاف لسلسة النجاحات المستمرة التي حققتها وزارة الداخلية.

كانت وزارة الداخلية قد كشفت امس ملابسات التسريبات المفبركة و المنسوبة لمؤسسات الدولة، والتي أذاعها الإخوانى الهارب عبدالله الشريف عبر "اليوتيوب" وروجت لها منابر اعلامية تابعه لجماعة الإخوان الإرهابية .