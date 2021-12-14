«العربية الوحيدة»..ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه بالعالم لعام 2021

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أُدرجت الفنانة المتألقة ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، وفقال لما صررح به الموقع الرسمي لمسابقة "تي سي كاندلر" tccandler، عبر انستجرام.

دوت الخليج يرصد إدراج ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل وجه بالعالم

وتحل ياسمين صبري، النجمة العربية الوحيدة المندرجة ضمن القائمة بين عدد كبير من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم، ومن المقرر الإعلان عن المسابقة يوم 27 ديسمبر الحالي.

الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى لتواجد ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه حول العالم، فأثبتت وجودها خلال الأعوام الأتية: “2017، 2018، 2020”.

اسمين صبري تعلن اسم مسلسلها الرمضاني

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري عن الاسم النهائي لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني 2022، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار على اسم «دنيا».

فردت صبري على تساؤل إحدى متابعيها عن اسم المسلسل خلال خاصية «ask» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلة «دنيا».

وكانت ياسمين صبري، كشفت عن حقيقة تقديم قصة حياتها بمسلسلها الجديد، المقرر طرحه خلال السباق الرمضاني 2022.

آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

يذكر أن أخر أعمال ياسمين صبري الرمضانية مسلسل «فرصة ثانية» من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

أزمة ياسمين صبري مع والدها

في سياق أخر، شن الدكتور أشرف صبري، رئيس جمعية الغوص والحفاظ على البيئة البحرية بالإسكندرية، هجومًا واسعًا على ابنته الفنانة ياسمين صبري زوجة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد رفضها حضور زفاف شقيقها.

كتب والد ياسمين صبري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "فرح ابني بكره، ربنا رزقه بأجمل عروسة.. أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتي يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغريهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع اصبح لأبني اخوات جدد وأم جديدة حفظه الله من شياطين".