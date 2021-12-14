حمو بيكا ردًا على منتقديه: «لو في 10 بس بيسمعوني هفضل مكمل»

/666088/حمو-بيكا-ردا-على-منتقديه-لو-في-10-بس-بيسمعوني-هفضل-مكمل

تعرض مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حمو بيكا، لهجوم عنيف من قبل أحد متابعيه، يطالبه بالإبتعاد عن الغناء لأنه لا بندرج تحت قائمة المطربين.

دوت الخليج يرصد رسالة حمو بيكا الصارمة لأحد متابعيه

وكان أتى تعليق متابعه له عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بقولك إيه يا حمو أنا من رأيي تغيّر نشاطك، عشان إحنا مش معترفين بيك أصلا كمطرب أو مؤدي”.

ليرد عليه بيكا، قائلا: “أيك يحترم، خليه لنفسك ومتجمعش اتكلم عن نفسك فقط لا غير، وطالما أنت مش معترف خد بعضك واعمل أن فولو للبيدج.. ولو في 10 بس بيسمعوني هفضل مكمل.. وكل الناس اللي بتحبني هفضل شايلهم فوق راسي”.

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر

هذا وفتح مؤدي المهرجان الشعبية حمو بيكا النار على الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وذلك بسبب إصدار الأخير قرار بإيقاف حمو عن الغناء.

قال بيكا خلال لايڤ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "لو هما مستكترين علينا النعمة فربنا اللي بيدهالنا، ومحدش بيدينا حاجة من جيبه أو بيصرف علينا، وربنا اللي بيحاسب العباد، وهو عياله بيسمعونا، وبيسمعنا الدكاترة والمهندسين وظباط كله بيسمعنا".

قرار منع حسن شاكوش وحمو بيكا من الغناء

أتى ذلك في ظل قرار النقابة بمنع مجموعة أسماء لمطربي المهرجان الشعبية من الغناء خلال تلك الفترة حتى حصولها على تصريح من قبل النقاب، من بينهم حمو بيكا وحسن شاكوش.

وجاءت أسماء الموقوفين عن الغناء على النحو الآتي: «حمو بيكا- حسن شاكوش- كزبرة وحنجرة- العصابة- مجدى شطة- وزة- شكل- عمرو حاحا».

بالإضافة لكل من: «فرقة الكعب العالى- علاء فيفتى- الزعيم- شواحة- أبو ليلة- مصطفي زكريا الشهير بمسلم- ولاد سليم- حمو طيخة- ريشا كوستا وسمارة- أحمد قاسم الشهير بـ فيلو- أحمد موزة».

حمو بيكا يعترض ويوجه رسالة قاسية لهاني شاكر

واعترض الفنان ومطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا على قرار نقابة المهن الموسيقية بشأن منعه هو من أصدقائه، منهم حسن شاكوش، ووزة، وشكل، وغيرهم، من الغناء حتى الحصول على تصريح.

وقال بيكا خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «قرارتكم حرام، إحنا مديونين، واللي بتعملوه دا مش عدل، اعملولنا تصريح يومي لمزاولة المهنة، انتوا بتهدو الحلم اللي بنيناه من سنين».

وتابع: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تسبب في قطع عيشنا من البلد ديب، بقى نايم ع المخدة ومخي عطلان من كتر التفكير.. وأنت قاعد في بيتك، علينا فلوس خدونا تحت باطكم.. أنا مش مطرب أنا مؤدي مهرجانات، وعارف إن صوتي وحش بس عاجبني وعاجب الناس اللي بتسمعني»

وأضاف: «النقابة فيها ناس كتير لا تصلح للغناء، مش إحنا بس ورقم ذلك معاهم الكارنيه وبيمشو بيه عادي، أنا أي حاجة داخل النقابة بقول عليها حاضر عشان أكل عيش، كنت دافع ١٥ ألف جنيه عشان تصريح حفلة الساحل، ومش بقول لا للنقابة أبدا، أنا لو ملكتش عيش هما هطلع أكل برة بلدي، بس أنا بحب مصر».