/666089/بسبب-خلافات-عائلية--سيدة--تشنق-نفسها-داخل-منزلها

تواصل النيابة العامة بالمعصرة، كافة تحقيقاتها في جريمة العثور على جثة ربة منزل أقدمت على شنق نفسها داخل منزلها لوجود خلافات عائلية مع زوجها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل لعثور على جثة ربة منزل أقدمت على شنق نفسها داخل منزلها لوجود خلافات عائلية مع زوجها

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المعصرة، إخطارا من أحد الأهالي يفيد بالعثور على زوجته منتحرة بشنق نفسها داخل غرفة النوم بشقتها، واستمعت النيابة العامة لأقوال الذي اشار على وجود خلافات عائلية بينه وبين زوجته التي قررت التخلص من حياتها بالانتحار.

تشريح الجثة

وقررت النيابة العامة بتشريح الجثة سيدة وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية وتكليف المباحث العامة بسرعة التحريات اللازمة.

وفي سياق آخر اليوم توفي عجوز يحمل جنسية دولة عربية مصرعه، آثر سقوطه من الدور السابع في بئر مصعد المنزل الذي يقيم به في بولاق الدكرور بالجيزة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيقات.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا يفيد بوفاة أحد الأشخاص آثر سقوطه من الدور السابع في بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وأتضح أن عجوز يحمل جنسية دولة عربية، سقط من الدور السابع في بئر المصعد، بالعقار الذي يقيم به، حيث اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة.

التحريات الأولية

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.