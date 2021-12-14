تعليم بنى سويف: نحرص على التنمية المهنية للقيادات التعليمية

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف عمرو شحاتة، اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على التنمية المهنية للقيادات التعليمية والمعلمين؛ لمواكبة التطور الذى يشهده التعليم.





وقال وكيل الوزارة خلال فعاليات الدورة التدريبية: "نحو بناء قدرات القيادات التعليمية" والتى ينظمها إدارة التدريب بالمديرية إن التدريب يهدف إلى إيجاد قيادات تعليمية فعالة ومدربة تدريبا يتناسب ومتطلبات العصر. وأوضحت مدير إدارة التدريب بالمديرية، غادة عبد الرؤوف، أن الدورة التدريبية تستهدف مديرى الإدارات التعليمية والموجهين العامين للمواد الدراسية، مشيرة إلى أن الدورة تتضمن 3 محاور: هى الذكاء العاطفى فى العمل، وتحديد الأهداف الشخصية، وإنجاز الأمور وتحسين الوعى الشخصى، لافتة إلى أن التدريب يستمر لمدة ثلاثة أيام.

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