عاجل- 3 توجيهات من الرئيس السيسى للمجلس الأعلى للجامعات (صور)

جدة - نرمين السيد - وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرًا لدورها الهام وإيمانًا بأن التعليم الجامعى المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التى تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

ووجه الرئيس المجلس الأعلى للجامعات بما يلى، تعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر فى استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع فى المجتمع.

كما وجه بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمى وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى وإتاحة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، للمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية فى كل المجالات.

ووجه أيضًا بتطوير الأنشطة داخل الجامعات من اجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعى والفهم الواقعى الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص فى مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.

من جانبهم، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للجامعات عن تشرفهم بلقاء الرئيس السيسى، وتقديرهم لحرص سيادته على تعزيز دور الجامعات المصرية فى تكوين كوادر شابة من ابناء الوطن قادرة على المنافسة فى سوق العمل وتحقيق حاجات المجتمع وخطط التنمية الشاملة.