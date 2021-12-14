عاجل- يقيس الحرارة.. السيسى يشاهد روبوت الحجر الصحى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس لمبتكر الروبوت: "تعرف تتحكم فيه"، ليرد المبتكر: "أعرف أتحكم فيه". وأوضح مبتكر الروبوت أنه يمكن استخدامه فى قياس درجة الحرارة للمرضى وغيرها من العمليات التى يمكن القيام بها بكل سهولة.

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