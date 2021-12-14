عاجل.. السيسى: الرقمنة مستقبل الدنيا كلها

جدة - نرمين السيد - وتابع السيسى، خلال جوله له فى كليات جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء: "إن كل ما يتعلق بالرقمنة مستقبل الدنيا مش مصر بس، الفرصة الحقيقة موجودة فى هذا النوع من التعليم".

وقدم الرئيس الشكر للطلاب، معربا عن سعادته لما يحدث، خصوصًا وأنها الدفعة الثالثة، متابعا: "بالتوفيق، محدش عايز يقولى حاجة".