عاجل.. السيسى: الرقمنة مستقبل الدنيا كلها

جدة - نرمين السيد - وتابع السيسى، خلال جوله له فى كليات جامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء: "إن كل ما يتعلق بالرقمنة مستقبل الدنيا مش مصر بس، الفرصة الحقيقة موجودة فى هذا النوع من التعليم".
وقدم الرئيس الشكر للطلاب، معربا عن سعادته لما يحدث، خصوصًا وأنها الدفعة الثالثة، متابعا: "بالتوفيق، محدش عايز يقولى حاجة".
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