وزارة الشباب تبدأ تحكيم أفكار ومبادرات مسابقة «بداية حلم»

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وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء أن المسابقة تهدف إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب فى البناء المجتمعى، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطنى والمبادرات المجتمعية، تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة على الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، خلق نماذج إيجابية وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.
وتعد مسابقة بداية حلم أكبر مسابقة للأفكار وأصحاب المبادرات على مستوى الجمهورية بإجمالى جوائز مليونا و 370 ألف جنيه للشباب من 18-35 عاما.
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