وزارة الشباب تبدأ تحكيم أفكار ومبادرات مسابقة «بداية حلم»

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة الشباب والرياضة فى تحكيم أفكار مسابقة "بداية حلم"، والتى تنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية - الإدارة العامة للجامعات- تحت رعاية قرينة الرئيس، وذلك عقب الانتهاء من جولاتها بالجامعات والمحافظات على مستوى الجمهورية.





وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الثلاثاء أن المسابقة تهدف إلى تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب فى البناء المجتمعى، وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطنى والمبادرات المجتمعية، تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، كما تهدف إلى ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية، علاوة على الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة، خلق نماذج إيجابية وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية.

وتعد مسابقة بداية حلم أكبر مسابقة للأفكار وأصحاب المبادرات على مستوى الجمهورية بإجمالى جوائز مليونا و 370 ألف جنيه للشباب من 18-35 عاما.