تحصين 441 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى.





وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية أنه تم تحصين 221 ألفا و223 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، و220 ألفا و126 رأس ماشية ضد حمى الوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل 9 آلاف رأس ماشية خلال الحملة القومية التى انطلقت منذ 3 أسابيع.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتم عقد 348 ندوة ولقاء بالمواطنين لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنفيذ 300 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات لإنجاح الحملة.

وأضاف أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، تيسيرا على المواطنين، مشيدا بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعى البيطرى لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.