عاجل- السيسى يستعرض ابتكارات طلاب كفر الشيخ.. كاميرا مراقبة وسيستم للتحاليل

جدة - نرمين السيد - خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، استمع الرئيس لشرح من لطالب وطالبة عن ابتكار سيارة لا سلكية يتم تسييرها بدقة، إضافة إلى استخدام كاميرا مراقبة بديلا للرادارات لمراقبة حركة السيارات على الطرق، وابتكار سيستم لدقة التحاليل الطبية، وابتكار لمساعد المكفوفين عبارة عن عصا للتنبيه عند وجود عائق، وتصميم روبوت لمساعدة الأفراد، وطابعات ثلاثية الأبعاد. وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالابتكارات التى قدمها الطلاب خلال زيارته.

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