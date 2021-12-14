عاجل- السيسى: فرص العمل بعد التخرج من كليات الذكاء الاصطناعى عظيمة

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس، رسالة للملتحقين بالجامعات: "انتبهوا، فى جامعات كتيرة فيها حجم من الكليات اللى فيها كل العلوم الحديثة، وأنا بقول من خلالكم اوعوا تترددوا إنكم تخشوا فى هذا المجال حتى لو كان المجال غريب عليكم، متخفوش لأن اللى بندرسه هو المستقبل كده". وتابع: "فرصة العمل بعد التخرج هتكون عظيمة فى مصر والمنطقة والعالم، وأنا سعيد بيكم وبمستوى التعليم والوجوة نيرة".

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