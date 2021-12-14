انطلاق المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد السبت المقبل

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الشباب والرياضة، السبت المقبل، فعاليات المنتدى الأول لبرلمان شباب شمال الصعيد، بمسرح محافظة المنيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أسامة القاضى محافظ المنيا،بحضور عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور أحمد عبدالله الأنصارى محافظ الفيوم، الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف.





ويشارك فى المنتدى الأول، 600 مشاركا ومشاركة من أعضاء برلمان شباب مصر فى 4 محافظات هى "المنيا، الفيوم، أسيوط، بنى سويف". وأكد الدكتور أشرف صبحى اهتمامه بعقد فعاليات المنتدى الأول لشباب شمال الصعيد وتستضيفه محافظة المنيا، تباعا فى كل محافظات الجمهورية، لما يحمله من محاور رئيسية هامة، حول التوعية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأثرها المجتمعى والمعيشى على المواطن المصرى، ومناقشة المقترحات والقضايا المتعلقة بملف تمكين الشباب الذى توليه القيادة السياسية أولوية كبيرة، بجانب مناقشة أركان وأهداف الجمهورية الجديدة، الدور المحورى للمرأة المصرية فى الحياة السياسية، كذلك التعرف على أفكار الشباب وزيادة الترابط فيما بينهم وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمسؤولية المجتمعية.

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