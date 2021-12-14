الرئيس يستجيب لطلب المنشد محمد فريد ويتوقف لمصافحته خلال زيارة جامعة كفر الشيخ

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطلب المنشد محمد فريد حسن الطالب بجامعة قناة السويس، وتوقف لمصافحته ، خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لكورال جامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ: "متمشوش إلا لما اشكركم فعلا ..انا بحييكم والله وقد ايه اسعدتونا وادتونا امل كبير قوي ..ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. والجامعات مليانة مواه بجميلة ورائعة انا بشكركم شكرا جزيلا". وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "احنا محتاجين من كل الجامعات بتاعتنا المواهب اللى زي كده ومن كل الفنون والأنشطة ونقدمهم للناس ولنفسينا ونؤكد للمصريين إن احنا عندنا بس الله ما شاء الله فيه كتير قوي.. بس الفرصة وبعدين حاجة راقية ورائعة اتصور ان احنا محتاجين معرفش الدكتور خالد والدكتور مصطفى في المسرح او مدينة الثقافة والفنون على ان ندي للجامعة على الأقل يوم تيجي ونتفرج والكلام ده مش احنا بس نتفرج عليه دا يوم الناس كلها في مصر تشوفه مش ممكن يكون 100 مليون افضل حاجة في كل حاجة. واختتم الرئيس كلمته: "النهاردة ادتوني أمل كبير قوى.. متشكر قوى.. شكرا "

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