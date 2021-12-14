الاوقاف تبدأ توزيع 5000 الف زى أزهرى جديد للأئمة بالمحافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، عن توفير الزي الأزهري للأئمة، وبدء توزيع الدفعة الخامسة من صرف الزي الأزهري الثالث للأئمة، وعددهم ( 5000) إمام ، وذلك بمحافظات : الشرقية – البحيرة – الدقهلية – القاهرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – الغربية – القليوبية – الجيزة – المنيا – أسيوط – قنا – بني سويف– أسوان – الفيوم – الأقصر – الإسكندرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، فى بيان: أنه بذلك يبلغ ما تم توزيعه من الأول من يوليو 2021م حتى تاريخه ( 38858) زيًّا أزهريًّا ، وما زال التوزيع مستمرًا، ونشرت الوزارة عبر موقعها الالكترونى قائمة بالأئمة المستحقين للزى الأزهرى، ووجهتم بالحضور إلى مقر مديرياتهم للاستلام وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية، على أن يتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، مشددة على مديرى المديريات تنظيم ذلك.

وأشارت إلى أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية إقليمية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم بدءًا من السبت 18 / 12 /2021م وحتى الخميس 23 / 12 /2021م.