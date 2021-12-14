الرئيس السيسي: نحتاج مشاركة شباب كلية الذكاء الاصطناعى ببناء نظم المدن الذكية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نحتاج شباب كلية الذكاء الاصطناعي ليشاركوا معنا في بناء نُظم المدن الذكية. وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موجها حديثه لطلبة كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ: "بنوجه رسالة إلى كل من يتقدم إلى الجامعة.. هناك جامعات وكليات كتيرة جدا فيها حجم من الكليات التي تضم علوم حديثة، وبقول من خلال الزيارة في كلية الذكاء الاصطناعي، اوعوا تتردوا في انكم تخشوا فى دخول هذا المجال، حتى لو كان الاسم غريب عليكم.. انا بتكلم عن الولاد اللى في التعليم العام دلوقتي ومحتمل يكون عندهم فرصة بعد الثانوية العامة.. اوعوا تترددوا ومتخفوش لان اللى احنا بندرسه وجايبينوا هو المستقبل كله.. عقبال لما تخلصوا 4 سنوات 5 اللى بتدرسهم هتجد الفرصة موجودة في مصر والمنطقة المحيطة بينا والعالم، ونحاول ان نقفز على التاخير.

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