/666093/السجن-المشدد-5-سنوات-لمتهم-و7-سنوات-لشقيقه-ونجله-بتهمة-قتل-آخر

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد ٥ سنوات لمتهم و ٧ سنوات لشقيقه ونجله بتهمة قتل آخر، صدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، وعضوية المستشارين سامي عبد الجواد وأحمد عبد الحي قورة، و أمانة سر صلاح فراج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السجن المشدد ٥ سنوات لمتهم و ٧ سنوات لشقيقه ونجله بتهمة قتل آخر

وقائع القضية

ترجع وقائع القضية، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا ، بلاغاً يفيد بوجود مشاجرة فى قرية الجبيل التابعة لقرية دندرة.

وأتضح مصرع أحمد. م. س، بعد التعدي عليه بأسلحة بيضاء والضرب علي رأسه ، ما أدى إلى وقوعه جثة هامدة في الحال، وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة قنا، من تحديد وضبط عدد من المتهمين المتواجدين خلال المشاجرة ، فيما تمكن متهمين آخرين من الهرب، أحيلت القضية لمحكمة جنايات قنا، برقم ٤٤٢ لسنة ٢٠٢١ والمقيدة برقم ١٥٩٤ لسنة ٢٠٢١ والتي قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد.ق، و السجن المشدد 7 سنوات لشقيقه سيد، وابنه عبده سيد.

وفي سياق آخر عاقبت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة أوراق المتهم بقتل طفل بشتيل فشل في اغتصابه فقتله إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى حول اعدامه، وقد قررت النيابة العامة بإحالة الجريمة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

أمر الأحالة

والجدير بالذكر أن جاء أمر الأحاله إلى مجموعة من أدلة الثبوت تتمثل في اعترافات "فيصل عبد العزيز" والد الضحية والذي أشار أنه تقدم ببلاغ يؤكد فيه غياب نجله "فهد" البالغ من العمر 8 سنوات، بعد خروجه من المنزل لشراء حلوى له، وبإجراء الشرطة تحرياتها أتضح أنه تم مشاهدة الطفل قبل اختفائه يسير بصحبه سائق توك توك يدعى "محمود.م" فأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وباستجوابه اعترفا بارتكابه الواقعة، حيث إنه كان يأتي من حين لآخر لزيارة شقيقته التي تقيم على بُعد عدة أمتار من منزل الطفل الذي يعرفه لكونه كان يصطحبه إلى المدرسة أغلب الأوقات، ويوم الواقعة قابل الطفل في الشارع وقام بستدراجه بحجة شراء بعض الحلوة له واصطحبه لمنزل مهجور وحاول التعدي عليه جنسيا واغتصابه ولكن الطفل قاومه فقام بقتله.