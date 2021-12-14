الحكومة و"الاغلبية " يؤيدون مقترح النائب مصطفي سالم بتعديل أحدى المواد بقانون القيمة المضافة

/666094/الحكومة-والاغلبية--يؤيدون-مقترح-النائب-مصطفي-سالم-بتعديل-أحدى-المواد-بقانون-القيمة-المضافة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، علي التعديل المقترح من النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في البند رقم (15) بالمادة الثالثة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، المقدم من الحكومة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشات قانون القيمة المضافة بالجلسة العامة

قانون القيمة المضافة

وجاء البند رقم (15) في مشروع الحكومة، كالتالي:

البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاریخ العمل بهذا القانون.

وطلب النائب مصطفي سالم، حذف عبارة "ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاریخ العمل بهذا القانون"، من البند ١٥، والخاص بالتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذة الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وذكر سالم، أن ذلك يعد عقاب للممول الملتزم وميزة للممول غير الملتزم، كما أنه يتعارض مع الدستور،

وطلب رأى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مدى توافق ذلك مع الدستور ،

ورد "جبالي"، بأن الحكومة ترد الأول علي تساؤلات وكيل لجنة الخطة والموازنة.

وتحدث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأبدي موافقته علي مقترح "سالم"، وكذلك طلب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية الكلمة ووافق علي ما طرحه مصطفي سالم، وتم الموافقة بالإجماع من الجلسة العامة علي المقترح، وتم حذف هذا الجزء من المادة.