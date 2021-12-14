/666095/رئيس-النواب--المعترض-على-تسجيل-الكلمة-بالكمبيوتر-يلجأ-إلى-القضاء

رفض المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منح الكلمة لأحد الأعضاء، لعدم التسجيل عبر التابلت للحصول على الكلمة.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

حنفي جبالي: تسجيل الحصول على الكلمات يتم من خلال التابلت

وقال رئيس المجلس: المعترض على الكمبيوتر يلجأ إلى القضاء، متابعا بأنه لن يمنح الكلمة إلا لمن يسجل إلكترونيا، رافضًا إعطاء الكلمة لمن يقوم برفع الأيدي.

وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تسجيل الحصول على الكلمات يتم من خلال التابلت الموجود مع كل أعضاء المجلس.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، جدلا خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، حيث أعلن عدد كبير تأييد التعديلات، مؤكدين أنها تحفز الصناعة، فيما رفض آخرون المشروع المقترح، معللين ذلك بأنها ستفرض مزيدا من الأعباء على المواطن.