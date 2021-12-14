/666096/الرئيس-السيسي-يوجه-بتطوير-الانشطة-داخل-الجامعات-ورعاية-النوابغ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعم الدولة الكامل لمنظومة الجامعات تقديرا لدورها الهام وإيمانا بأن التعليم الجامعي المتميز والمتطور هو قاطرة التقدم التي تقود الأمم إلى مستقبل أفضل.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يوجه بتطوير الانشطة داخل الجامعات.. ورعاية النوابغ

كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجلس الأعلى للجامعات، تعزيز آليات رعاية النوابغ والمتفوقين من الطلاب ودعمهم، وذلك لبناء جيل من الكوادر الشبابية المتميزة والقادرة على الإسهام المبتكر في استكمال مسيرة التنمية المستدامة للدولة، ولترسيخ عامل المعرفة والابتكار والإبداع في المجتمع.

الرئيس السيسي يوجه بدعم عملية ربط المنظومة بالبحث العلمي

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أيضًا دعم عملية ربط منظومة البحث العلمي وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعي وإتاحة كافة التسهيلات لإعداد البحوث والدراسات المبتكرة، وذلك للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والمشروعات القومية التنموية في كافة المجالات.

كما شدد الرئيس السيسي، على تطوير الانشطة داخل الجامعات من اجل بناء شخصية الطلاب وتعزيز الوعي والفهم الواقعي الصحيح لديهم تجاه التحديات والفرص في مصر باعتبارها قضية محورية تستوجب التوعية المنتظمة.

ومن جانبهم أعرب السادة أعضاء المجلس الاعلي للجامعات عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، وتقديرهم لحرص سيادته على تعزيز دور الجامعات المصرية في تكوين كوادر شابة من ابناء الوطن قادرة على المنافسة في سوق العمل وتحقيق حاجات المجتمع وخطط التنمية الشاملة.