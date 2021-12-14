/666102/وزير-المالية-للمعترضين-على-رسوم-التنمية-وضريبة-الدمغة--الناس-عايزة-تحسن-مرتباتها-مش-عايزة-تاكل-استاكوزا-وكافيار

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هجوم أعضاء مجلس النواب، بسبب مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، مؤكدا أنه لمصلحة المواطنين.

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وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، قيمة الرسوم والضرائب الواردة في مشروع القانون على النحو التالي:

_1 % على وثائق التأمين التجارية.

10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:

- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية (03.05 – 03.04 – 03.03 – 03.02).

- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته.

- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).

- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).

- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).

- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).

- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0813.20 – 08.10 – 0809.40 – 0809.30 – 0809.20 – 08.08 - 08.04 – 08.03 – 08.02 – 08.01)

- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (1806.90 – 1806.32 – 1806.31 – 0901.22 – 0901.21).

- العطور ومستحضرات التجميل الواردة ببنود التعريفة الجمركية (33.03 – 33.04).

وقال وزير المالية: رسوم المغادرة 100 جنيه بدلا من 50 جنيه، وزجاجات الخمرا اللي بيتاخد عليها 2% هنخليها 3% لأول زجاجة، وما بعد ذلك سيكون 10%.

وقال محمد معيط: الطبقة الوسطى عايزة تحسن مرتباتها مش عايزة تاكل استاكوزا وكافيار.

وزير المالية للمعترضين عن رسوم التنمية وضريبة الدمغة « الناس عايزة تحسن مرتباتها مش عايزة تاكل استاكوزا وكافيار»

وشهدت الجلسة هجوم حاد من بعض النواب على وزير المالية، حيث قال النائب محمود بدر: قبل 10 أيام صدر عن مجلس الوزراء بيانا يفيد بأنه لا يوجد أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، متابعا: لنفاجأ اليوم بمشروع قانون بفرض ضرائب ورسوم جديدة.

وقال النائب: إما مركز معلومات مجلس الوزراء يكذب على المواطنين، أو من يمدهم بالمعلومات يكذب على المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب: لا يوجد أي حس سياسي أو إنساني عند الحكومة في ظل أزمة التضخم وزيارة الأسعار، قائلا: الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين؟، خصوصا إن الأسعار زادات بشكل كبير الفترة الماضية.

وتسائل: أزاي واحنا بنواجه الأفكار المتطرفة نروح نفرض ضريبة على المسارح والسينما؟، قائلا: لا يوجد أي شعور إنساني أو سياسي لدى الحكومة

واتفق معه النائب أحمد مقلد، قائلا: الحكومة بتفرض ضريبة لكل شيء يرتقي بالذوق العام بينما سايبه الدنيا لسوستة وشاكوش.