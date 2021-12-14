/666103/الرئيس-السيسي-يعقد-اجتماع-مع-المجلس-الأعلى-للجامعات-ويقوم-بجولة-تفقدية-لجامعة-كفر-الشيخ

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حيث شارك سيادته في إفطار جماعي مع طلاب الجامعة وهيئة تدريسها والعاملين بالجامعة فور وصله، وتحدث في حوار مفتوح مع الطلاب للاستماع إلى آرائهم وأفكارهم.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يؤكد على أهمية النشاط الرياضي

وقام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية داخل حرم جامعة كفر الشيخ، بصحبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، حيث أكد سيادته على أهمية النشاط الرياضي بالجامعات.

الرئيس السيسي يشاهد عروض موسيقية خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ

كما شاهد سيادته فيلما تسجيليا تحت عنوان" الجمهورية الجديدة..بالعلم يكتمل الإنجاز"، واستعراض لفقرة فنية تضمنت عددا من الأغاني العالمية والوطنية والتي قام بتقديمها وعرضها كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أحمد عواد.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية بالتوازي مع إنشاء الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية، وذلك وفق نظام ونهج كامل يعتمد على توفير التعليم والتدريب المناسب لسوق العمل الحالي والمستقبلي، وفي ظل منح الدولة الأهمية القصوى للشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات باعتبارهم الأمل والكنز الحقيقي لمصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال السنوات المقبلة.

كما أكد سيادته على أهمية تنمية الوعي والادراك لدى جميع الطلاب، وذلك تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية علي مستوي الدولة أو الخارجية علي المستوي الاقليمي والدولى، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمى والاكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.