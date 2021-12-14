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حذف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جملة "المجلس الماضي كان سيء السمعة، لأنه كان موسوم من المواطنين بأنه مجلس جباية من خلال الضرائب والرسوم".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع بتعديل تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وهاجم أحمد الشرقاي، الحكومة بسبب فرض ضرائب ورسوم جديدة، محذرا من أن يتحول المجلس إلى مجلس جباية، قائلا: المجلس الماضي كان سيء السمعة بسبب الضرائب والرسوم.

الحكومة للبرلمان«احنا بنتقى ربنا في الناس»

من جانبه اعترض المستشار حنفي جبالي، على كلمة النائب وتم حذفها من المضبطة.

فيما رد النائب، قائلا: لا اعترض على حذفها من المضبطة، ولكن مشروع القانون الحالي يحمل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف التي يعانون منها أشد المعاناة.

وتدخل المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مدافعا عن المجلس، مؤكدا أن مجلس النواب لم يكن مجلسا للجباية، قائلا: كثير من الجهود التي قام بها النواب في تخفيض الضرائب والرسوم.

وخلال الجلسة اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على جملة لأحد النواب الموجهة لوزير المالية: "اتق الله في الناس"، مطالبا بحذفها من المضبطة.

وقال الوزير: الحكومة تتق الله في الناس.

من جانبه رد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: كلمة لا بأس بها، ووردت كثيرا في العديد من المواضع.

ومازح رئيس المجلس النائبة مها عبد الناصر، والتي جاء دورها في الحصول على الكلمة، قائلا: اتق الله وأبدأي في الكلمة معالي النائبة.