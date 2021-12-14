/666105/زوج-منة-عرفة-يعلن-موعد-حفل-زفافهما-ويرفض-حضور-الجمهور

كشف الفنان محمود المهدي عن موعد حفل زفافه على الفنانة الشابة منة عرفة، والمقرر أن يُقام خلال شهر ديسمبر الجاري بحضور الأهل والأصدقاء فقط.

دوت الخليج يرصد موعد حفل زفاف الفنانة منة عرفة.

كتب المهدي عبر خاصية «استوري» على حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "الفرح إن شاء الله الشهر ده، هيكون مقتصر على الأهل فقط، لأسباب خاصة بينا وهنزل صورة لينا بالبدلة والفستان".

انفصال منة عرفة عن محمود المهدي بسبب مشهد لها مع محمد نجاتي

وشهدت السوشيال ميديا خلال الفترة القليلة الماضية، أزمة قوية بين محمود المهدي وزوجته منة عرفة وبين الفنان محمد نجاتي السبب الرئيسي في نشوب هذه الأزمة.

بدأت الأزمة عندما نشر المهدي ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، قال فيها: “تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

كما نشر ستوري أخرى صورة لـ“بطيخة” مكتوب عليها الزواج يا حمرا يا قرعة، بالاضافة إلى تعليق عليها:” فين صاحب المثل ده "، الأمر الذي وصفه البعض بأنه يقصد منة عرفة؟.

وبعدما أثار محمود المهدي الجدل حول انفصاله عن منة عرفة بتصريحاته الأخيرة نشر ستوري يوضح بها أسباب الإنفصال فكتب: “الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني”.

وتابع: “فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع”.

منة عرفة تعلن عودتها لـ محمود المهدي

وكانت أعلنت الفنانة منة عرفةاذ كتبت نشرت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات انستجرام، ستوري تكشف بها أن ما حدث كان خلاف بسيط بينها وبين زوجها لكنه انتهى الأن، مشيرة إلى أن هذا الخلاف أسفر عن معرفتها بأعدائها و المتربصين لها.

وأضافت: “من أصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على أى ست لحظة الإنفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، اللي حصل كشف لنا ناس كتير كانوا بيمثلوا أنهم فرحانين لينا بس الحقيقي أنهم كانوا بيمثلوا وكانوا مستنيين أول مشكلة علشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي بس ربنا مش هينولها لكم، أرحمونا حرام عليكم..ربنا يخليلي أهلي وجوزي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جنبي”.