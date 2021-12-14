عاجل.. السيسى يوجه بإنجاز مشروعات التعليم العالى خلال عام

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس لوزير التعليم العالى: "الحاجة تخلص خلال عام واحد"، ليرد وزير التعليم العالى: "دول 540 مشروعا وفاتحين فى كله". كما سأل الرئيس عن أحد المشروعات، ليرد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء: "26 ألف وحدة سكنية ضمن تطوير عواصم المحافظات".

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