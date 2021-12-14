عاجل- السيسى يستجيب لمقترح طالب بتطبيق الذكاء الاصطناعى فى المدن الجديدة

جدة - نرمين السيد - اقترح أحد الطلاب، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ، بالمشاركة وتطبيق الذكاء الاصطناعى فى المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية ومدينة نور.





ورد الرئيس: "إحنا محتاجين فعلا الشباب المعلمين يدخلوا فى بناء النظام ثم تشغيلة، ده مطلب منى ليكم، وهنعمل زيارات للمدن الجديدة وتشوفوا ما يحدث". وأوضح أن الشركات التى تشغل المدن الجديدة ستحتاج إلى الخريجين.

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