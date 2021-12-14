جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس: "لازم الناس تشوف التخصصات فيها إيه، إحنا محتاجين الناس تيجى وتبص قوى". وتابع الرئيس السيسى: "بقول لكل بنت وكل وولد فى كلية التربية اختار 5 أو 6 من طلبة الكليات تكون مسؤول عن إعدادهم بدنيا ونديله عليه درجات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يوجه طلبة التربية الرياضية بإعداد أقرانهم بالكليات الأخرى بدنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.