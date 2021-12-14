وزير الداخلية يصدق على تخريج طلبة "الدور الثاني" من السنة الرابعة بكلية الشرطة

صدق اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية صباح اليوم الثلاثاء الموافق (14) الجارى بالموافقة على تخريج عدد من طلبة "الدور الثانى" من السنة الرابعة بكلية الشرطة.. وذلك بمقر أكاديمية الشرطة ، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية.. حيث قام الخريجين بأداء اليمين ، وذلك تمهيداً لإستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

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