أول يناير.. أولى جلسات محاكمة كريم الهوارى فى قضية حادث الشيخ زايد

حدد المستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة أول يناير المقبل لبدء محاكمة المتهم كريم الهواري أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامه بالقتل الخطأ المقترن بالإهمال والرعونة وتعاطى مواد مخدرة أثناء قيادة سيارته بمدينة الشيخ زايد.

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي قد أحال المتهم كريم الهواري محبوسا بصفة احتياطية إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي أسندت إليه ارتكابه جناية إحراز جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في موت 4 أشخاص، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المحددة قانونا تحت تأثير تعاطي المادة المخدرة المشار إليها وأخرى مسكرة دون مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم.

وكانت النيابة العامة قد أرفقت بأمر الإحالة (قرار الاتهام) أدلة الثبوت التي تؤكد ارتكاب المتهم للجرائم المسندة إليه، والتي تضمنت شهادة 6 شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم.

وأكدت النيابة أنه ثبت لديها من واقع مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما تبين من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.