/666114/محافظ-قنا-يتابع-أعمال-تمهيد-الطرق-ورفع-الأتربة-بمدينة-الأمل

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة بمدينة الأمل فى مركز نجع حمادى وذلك للإطمئنان على معدلات التنفيذ وانتظام سير العمل ، رافقه الأستاذ عبداللاه خبير رئيس مدينة نجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ قنا يتابع أعمال تمهيد الطرق ورفع الأتربة بمدينة الأمل

أوضح " الداودى " أن المحافظة خطت خطوات جادة نحو بدء العمل فى مدينة الأمل حيث تم إسناد أعمال تمهيد الطرق وفتح الشوارع ورفع ودمك الأتربة إلى الهيئة العربية للتصنيع ، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق بهدف الإنتهاء منها فى أسرع وقت ممكن حتى يتسنى للمستحقين بدء الأعمال الإنشائية الخاصة بوحداتهم السكنية ، مؤكدا أن ملف مدينة الامل يحظى بمتابعة وإشراف مباشر من سيادته .

وأكد المحافظ أنه فور إنتهاء الهيئة العربية للتصنيع من تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وفقا للإحداثيات الخاصة بها سوف تبدأ شركات المرافق فى بدء أعمال البنية التحتية ( مياه شرب ، صرف صحى ، كابلات الكهرباء ، غاز طبيعى ، تليفونات ) موجها بضرورة إعداد تقرير نصف شهرى مُوضح به مراحل تقدم العمل وما إذا كانت هناك معوقات تعرقل انتظام معدلات التنفيذ حتى يتسنى للأجهزة المعنية التدخل لحلها بشكل فورى .