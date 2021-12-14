/666111/صور-حقوق-البرلمان-تناقش-العمل-المشترك-مع-الاعلي-لتنظيم-الإعلام-للرد-علي-الادعاءات-والتقارير-الكاذبة

عقدت لجنه حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعا لبحث أوجه التعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الانسان في مصر بصورة غير حقيقية بحضور وكيل المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام .

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وأكد وكيل الاعلي للاعلام من المجلس يقوم بدور هام في التوعيه والارتقاء بالذوق العام للاعلام وهي استراتيجية يتبعها المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام وهو الدور الأهم في التوعية مشيرا إلي أن الاعلام والمجتمع كاكل من كتاب وأدباء يشاركون في الذوق العام في محاولة عن طريق مايكتب من نصوص يتم إخراجها مسلسلات أو افلام .

وأكد أننا مسؤولين علي من يتم بثه وليس قبلها فيما يخص كافة وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية وإذا وحدنا اي مخالفه نتدخل فورا .

ومن جانبه وجه النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنه حقوق الإنسان الشكر علي الدور العام الذي يقوم به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متسائلا حول التدريب والتثقيف ورفع الوعي وهي أحد الأدوار المهمه للمجلس الاعلي للاعلام مشيرا إلي أن دور نشر ثقافة حقوق الإنسان بكافة أشكاله هو دور اصيل للمجلس مطالبا بكشف خطه الاعلي للاعلام في الكشف عن خطته في مكافحة خطاب الكراهية والتميز .