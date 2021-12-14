رسمياً.. اتحاد اليد يخطر الزمالك بجدول مباريات الدور الثاني بعد تأجيل بطولة إفريقيا

/666112/رسميا-اتحاد-اليد-يخطر-الزمالك-بجدول-مباريات-الدور-الثاني-بعد-تأجيل-بطولة-إفريقيا

تلقى نادي الزمالك اخطارا من اتحاد كرة اليد بتعديل جدول الدور الثاني لدوري المتحترفين، وذلك بعد تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية لأجل غير مسمى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقرر انطلاق الدور الأول من المرحلة الثانية يوم 17 يناير المقبل.

وجاء جدول المباريات كالتالي:-

-الزمالك ضد البنك الأهلي يوم الإثنين الموافق 17-1 على صالة النادي الساعة 6 مساء.

-الزمالك ضد سموحة يوم الخميس الموافق 20-1 على صالة الفريق السكندري الساعة 6 مساء.

-الزمالك ضد طلائع الجيش يوم الإثنين الموافق 24-1 على صالة النادي الساعة 6 مساء.

-الزمالك ضد سبورتنج يوم الخميس الموافق 27-1 على صالة الفريق السكندري الساعة 6 مساء.

-الزمالك ضد الأهلي يوم الإثنين الموافق 31-1 الساعة 6 مساء ولم يتم تحديد الصالة حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 من الشهر الجاري على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

أحمد حسني مديراً إدارياً في الزمالك خلفاً لعمرو أبو العز

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين أحمد حسني مدير إداري للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين أحمد حسني بناء على توصية من إسماعيل يوسف وفقاً للهيكلة الذي وضعها مجلس الإدارة.

كما قرر تعيين محمد عبد الرحيم نجل نجم الزمالك الراحل عبد الرحيم محمد في منصب إداري بالجهاز الإداري الجديد.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور توجيه الشكر لعمر أبو العز، المدير الإداري للفريق.

وتمت إقالة المدير الإداري السابق للقلعة البيضاء وكان متواجد من جانب اللجنة الماضية برئاسة حسين لبيب، ليتم رحيله اليوم بشكل رسمي.

وكان عمر أبو العز قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وتم توجيه الشكر له بشكل رسمي.