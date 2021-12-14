/666125/كارلوس-كيروش-نستطيع-الفوز-على-تونس-في-كأس-العرب-وأثق-في-قدرات-اللاعبين

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أن مباراة تونس في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العرب ستكون هامة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة تونس "أثق في قدرات وخبرات لاعبي منتخب مصر ومباراة تونس لن تكون سهلة ولكن لدينا لاعبين على أعلى مستوى".

وزاد "سعيد للغاية بأن تواجدنا في الدور نصف النهائي لكاس العرب وهذا إنجاز كبير ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".

وأكمل "أثق في فوز اللاعبين على تونس في المباراة القدامة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، ونستعد للتواجد في المباراة النهائية".

وواصل "كل المنتخبات التي صعدت للدور قبل الناهئي لبطولة كأس العرب لديها خبرات كبيرة والجيمع لديه الفرصة للفوز بالبطولة".

واختتم "سيكون لدينا خطة هجومية أمام تونس وتنظيم دفاعي على أعلى مستوى".

موعد مباراة منتخب مصر وتونس غدا

يدخل منتخب مصر مباراة هامة غداً الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب امام نظيرة تونس، المقامة حاليا فى الدوحة، على ستاد 974.

فيما استطاع منتخب مصر التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس العرب بالدوحة، وذلك بعدما حقق فوز صعب على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

يذكر أن منتخب مصر صعد لهذا الدوري بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقال هدف واحد، بينما حقق منتخب تونس الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

غاب محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن التدريبات الجماعية للفريق اليوم، استعداداً لمواجهة تونس المرتقبة في نصف نهائي كأس العرب قطر 2021.

وأكتفى الشناوي بالجري الخفيف حول الملعب، بناء على طلب الجهاز الفني والطبي خوفاً من تفخم إصابته التي يعاني منها، بعدما أصيب خلال لقاء الأردن الاخير بدور الثمانية.

ويعاني الشناوي من شد في الخلفية ولكن الأشاعات أثبتت أنه من الدرجة الأولى ويستطيع لحاق لقاء تونس المرتقب، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.