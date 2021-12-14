شكرى يبحث مع نظيره القبرصى ملفات العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليدس، إذ أعقب اللقاء جلسة مشاورات عُقدت بين وفدى البلدين برئاسة الوزيرين لبحث ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفعها قدمًا.





وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن المشاورات تناولت مشروعات التعاون الثنائى الجارية والمُقترحة، والتى تم مناقشتها خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للتعاون المصرى القبرصى برئاسة رئيسى البلدين فى القاهرة فى سبتمبر 2021، خصوصًا فى مجالات الطاقة، والزراعة، والنقل، والصحة، والثقافة، والموضوعات القنصلية، والاستثمار، وزيادة التبادل التجارى بما يعكس مستوى العلاقات بين البلدين.

أضاف حافظ، فى بيان له، أن المشاورات شهدت أيضًا تبادلاً للرؤى حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، إذ عرض شكرى الموقف المصرى حيال التطورات فى كل من القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا، وأهمية الحفاظ على الاستقرار فى منطقة شرق المتوسط.

وأكد سامح شكرى أهمية التعاون فى مجال مكافحة التغير المناخى، مستشهدًا بالاهتمام المصرى فى هذا الشأن وفقًا لما عكسته كلمة رئيس الجمهورية فى الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بجلاسجو، والجهود التى تبذلها الدولة للانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، ومن ثم التطلع للعمل بشكل مشترك لإنجاح الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الذى ستستضيفه مصر العام المقبل 2022.

وأعقب المشاورات توقيع وزيرى الخارجية على مذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية القبرصية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية المصرية من أجل تدشين برامج للتبادل والتدريب ونقل الخبرات بين الجانبين.

وأوضح السفير أحمد حافظ أن المشاورات عكست الحرص المُتبادل بين الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، وكذا الاهتمام بالتنسيق والتشاور المستمر حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.