الزراعة: تحصين أكثر من 5.5 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تحصين 5 ملايين و569 ألفا و362 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى الجمهورية، منذ بدء حملة التحصين فى 16 نوفمبر الماضى للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة وحتى الآن.





وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قد تلقيا تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع خلال الحملة.

وذكر التقرير أنه تم تحصين مليونين و841 ألفا و748 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، من بينها مليون و486 ألفا و723 رأس أبقار، و790 ألفا و405 رؤوس جاموس، و493 ألفا و684 رأس أغنام، و70 ألفا و936 رأس ماعز حتى 13 ديسمبر الجارى.

وأضاف أنه تم تحصين مليونين و727 ألفا و614 رأس ماشية ضد حمى الوادى المتصدع، من بينها مليون و392 ألفا و833 رأس أبقار، و778 ألفا و312 رأس جاموس، و484 ألفا و334 رأس أغنام، و70 ألفا و536 رأس ماعز، و1549 رأس جمال حتى 13 ديسمبر أيضا.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين بالتجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.