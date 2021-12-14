اجتماع مصرى- أمريكى موسع لبحث القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الثلاثاء - أن الاجتماع تناول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمواقف المصرية تجاهها.

وأضافت الخارجية أنه تم كذلك مناقشة جهود مصر فى محيطها العربى، بالإضافة إلى التحرك المصرى النشط مع دول القارة الإفريقية وفى إطار الاتحاد الإفريقي، والرؤية المصرية الشاملة فى مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخى، واستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 العام القادم.

كما بحث الجانبان تطورات قضية سد النهضة، وجهود مصر فى مكافحة الإرهاب، وقضايا منع الانتشار النووى.

وأعرب الوفد الأمريكى عن اهتمامه بالتعرف على الرؤية المصرية تجاه القضايا المختلفة، معبرا عن تقديره للدور الفاعل الذى تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية والإفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية وفى المحافل الدولية لدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.