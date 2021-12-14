الذروة المسائية .. خريطة الكثافات المرورية فى محاور القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن الإسكندرية شهدت بعض الكثافات عند منطقتى جناكليس وسيدى جابر كما ظهرت كثافات بكفر عبده وفيكترا مانيول، وشهدت منطقة الكورنيش بعض الأحجام خصوصًا عند طريق الجيش، وفى محافظة الدقهلية ظهرت بعض الكثافات بشارع المشاية بمنطقة بورسعيد فى المنصورة.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، أعلى مناطق المرج والطريق الزراعى، والكنيسة، والمنيب، والأوتوستراد نتيجة أعمال التوسعة والتطوير".

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن محافظة الجيزة شهدت بعض الكثافات بالبطل أحمد عبدالعزيز ويفضل سلوك شارع السودان الذى سيكون بديل لمناطق كورنيش العجوزة بداية من مسرح البالون لشارع الجلاء، كما طالب صابر بسلوك محور ترسا الجديد بديلًا عن شارع الهرم نتيجة أعمال المترو، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وذكر أن محافظة القاهرة ظهرت فيها الكثافات بشارع كورونيش النيل خصوصًا للقادم من معهد ناصر والساحل وطالب بسلوك شارع شبرا، كما ظهرت أحجام بمناطق وسط المدينة وطالب بسلوك نفق الأزهر، كما ظهرت أحجام متفرقة بكوبرى "15 مايو وأكتوبر" ويفضل استخدام كبارى "عباس والجامعة والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.