لم يتقدم أحد.. انتهاء اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة

انتهى اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة، ولم يتقدم أى مرشح أو قائمة انتخابية بأوراقها لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

وفتح اتحاد الكرة باب الترشح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل وتحديدا فى الرابعة عصرا.

وهناك بعض الشروط التى يجب توافرها فى المرشح لانتخابات اتحاد الكرة التى ستقام يوم 5 يناير المقبل، حيث فتح اتحاد الكرة باب الترشيح اليوم ، وهى:

أن يكون مواطنا مصريا يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

- ألا يقل عمره عن 50 عاما بالنسبة للرئيس و30 عاما بالنسبة للعضوية.

- حسن السيرة والسمعة.

- حاصل على شهادة جامعية.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

- لم يصدر ضده عقوبة الايقاف من أى اتحاد رياضى دولى.

-يجب أن يكون المرشح لديه خبرة فى مجال كرة القدم أو سبق له العمل فى مجال الكرة محليا أو دوليا سواء لاعب كرة قدم أو حكم سابق أو مدربا أو عضوا سابقا بمجلس ادارة الاتحاد أو أى هيئة رياضية.