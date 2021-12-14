/666119/الرئيس-السيسي-لطلاب-الذكاء-الاصطناعي-اللي-بتدرسوه-ده-هو-المستقبل

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، الطلاب للالتحاق بكلية الذكاء الاصطناعي مؤكدا أنها المستقبل.

الرئيس يؤكد أن مصر تحتاج إلى شباب الذكاء الاصطناعي

وأكد سيادته خلال لقائه مع الطلاب أن مصر تحتاج إلى شباب كلية الذكاء الاصطناعي للمشاركة في بناء نُظم المدن الذكية الجديدة، موضح أن كل ما يتعلق بالرقمنة سيكون المستقبل.

وقال الرئيس لطلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ: "اللي بتدرسوه ده هو المستقبل.. والفرصة الحقيقية في هذا النوع من التعليم".

الرئيس يعقد اجتماع مع المجلس الأعلى للجامعات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا مع المجلس الأعلى للجامعات، كما شارك سيادته في إفطار جماعي مع طلاب جامعة كفر الشيخ وهيئة تدريسها والعاملين بالجامعة ، وتحدث معهم في حوار مفتوح عن آرائهم وأفكارهم.

الرئيس السيسي يتفقد جامعة كفر الشيخ

كما تفقد الرئيس حرم جامعة كفر الشيخ، بصحبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حيث أكد سيادته على أهمية النشاط الرياضي بالجامعات.

وشاهد سيادته فيلما تسجيليا تحت عنوان" الجمهورية الجديدة..بالعلم يكتمل الإنجاز"، واستعراض لفقرة فنية تضمنت عددا من الأغاني العالمية والوطنية والتي قام بتقديمها وعرضها كورال كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان تحت إشراف الدكتور أحمد عواد.

وأشار الرئيس إلى أهمية تنمية الوعي والإدراك لدى جميع الطلاب، وذلك تجاه المتغيرات والتحديات في العصر الحالي سواء الداخلية علي مستوي الدولة أو الخارجية علي المستوي الاقليمي والدولى، وذلك بالتوازي مع تطوير مستواهم العلمى والاكاديمي وتنمية قدراتهم لمواكبة التطور الحالي والمستقبلي لسوق العمل.