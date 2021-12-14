/666129/محافظ-سوهاج--زراعة-40-ألف-و800-شجرة-بمدن-وقرى-المحافظة

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن زراعة 40 ألف و842 شجرة بجميع مدن وقرى المحافظة منذ انطلاق مبادرة " أحلى وهي خضرا " في 2 نوفمبر الماضي ، منها 9192 شجرة زيتون، و400 شجرة ليمون، وذلك في إطار خطة المحافظة للتشجير وزيادة المساحات الخضراء وتحويل سوهاج إلى محافظة خضراء، وتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال تبطين وتأهيل الترع ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح محافظ سوهاج أن أعمال التشجير شملت جميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة، حيث تم زراعة 2200 شجرة بمركز طما، و 1083 شجرة بمركز طهطا، وفي المراغة تم زراعة 1750 شجرة، كما تم زراعة 2950 شجرة بمركز جهينة، و 450 شجرة بساقلتة، و2337 شجرة بأخميم، وفي مركز سوهاج تم زراعة 12650شجرة، وفي حي غرب 1205 شجرة، وزراعة 2260 شجرة بحي شرق، و 2047 شجرة بحي الكوثر، و600 شجرة بمركز المنشاة، و 8600 شجرة بجرجا، وفي البلينا تم زراعة 1630 شجرة، بينما تم زراعة 1080 شجرة بمركز دار السلام .

وأكد " الفقي " على جميع رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالاستمرار في أعمال التشجير والاهتمام بالحدائق العامة، والمساحات الخضراء، مع ضرورة مراعاة الأشجار التي تمت زراعتها ومتابعتها بصفة مستمرة .

اجتماع لبحث تظلمات اراضي الدولة بسوهاج

على جانب اخر عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا مع لجان والبت والتظلمات واسترداد أراضي أملاك الدولة، بحضور مسئولي التقنين والأملاك بديوان عام المحافظة، للوقوف على أداء منظومة تقنين الأراضي، بحضور أعضاء اللجان .

وأوضح محافظ سوهاج أن الاجتماع يأتي في إطار حرص المحافظة على الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل علي سرعة الانجاز، موجها لجنة البت بمراجعة التظلمات الخاصة بالتقنين، على أن تقوم لجنة التقنين بالانتهاء من التعاقدات المتبقية في أسرع وقت ممكن، مؤكدا على أهمية التنسيق الدائم بين اللجان ومنظومة التقنين، وتذليل كافة المعوقات والتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي .

واستعرض " الفقي " خلال الاجتماع ما انتهت إليه اللجنة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد على 4326 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية 509 مليون جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 2399 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، موجها بالعمل على التطوير المستمر للأداء داخل منظومة التقنين .