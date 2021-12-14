/666131/نواب-قنا-يتقدمون-بمذكرة-عاجلة-لوزير-المالية-بشان-البدل-النقدى

أكد البرلمانى محمد كمال موسي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا في تصريح لـ دوت الخليج أن نواب قنا على تقدموا بمذكرة عاجلة الي وزير المالية بشان البدل النقدى للمعلمين لافتا أن المذكرة بخصوص خصم الوجبة والضريبة المضافة الي البدل النقدى لتذاكر السفر والتى نص عليه كتابكم رقم 1481 ولم يتم تحديدها ما اذا كان الخصم قبل أو بعد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

نواب قنا يتقدمون بمذكرة عاجلة لوزير المالية بشان البدل النقدى

وأوضح موسي أن الطلب المقدم من معلمين قنا أفاد أن لديهم أحكام قضائية باحقيتهم في صرف الوجبة والضريبة المضافة للبدل النقدى لتذاكر السفر مؤكدا علي ووقوفهم بجانب معلمين قنا.

على جانب أخر وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، علي التعديل المقترح من النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في البند رقم (15) بالمادة الثالثة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، المقدم من الحكومة.

قانون القيمة المضافة

وجاء البند رقم (15) في مشروع الحكومة، كالتالي:

البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون على ما يستورد منها، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاریخ العمل بهذا القانون.

وطلب النائب مصطفي سالم، حذف عبارة "ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاریخ العمل بهذا القانون"، من البند ١٥، والخاص بالتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذة الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وذكر سالم، أن ذلك يعد عقاب للممول الملتزم وميزة للممول غير الملتزم، كما أنه يتعارض مع الدستور.

وطلب رأى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في مدى توافق ذلك مع الدستور.

ودعم المهندس أشرف رشاد الشريف عضو مجلس النواب وزعيم الأغلبية بمشاركة نواب قنا التقدم بمذكرة عاجلة الي الدكتور محمد معيط وزير المالية بناء علي طلب معلمين محافظة قنا بالتربية والتعليم.