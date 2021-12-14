/666136/لمناقشة-القضايا-الدولية-وزارة-الخارجية-تستقبل-مساعدي-أعضاء-الكونجرس-الأمريكي

شهدت وزارة الخارجية، أمس الأثنين، زيارة لوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم للقاهرة.

دوت الخليج السفيرة هبة زكي تناقش أهم القضايا الدولية وعقدت السفيرة هبة زكي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية، اجتماع موسع تناول أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وموقف مصر تجاهها. جهود مصر في محيطها العربي وشهد الاجتماع استعراض جهود مصر في محيطها العربي، بالإضافة إلى التحرك المصري النشط مع دول القارة الأفريقية وفي إطار الاتحاد الأفريقي. كما تم استعراض الرؤية المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان، وقضايا البيئة والتغير المناخي، واستضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخالعام القادم، كما تمت مناقشة تطورات قضية سد النهضة، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب، وقضايا منع الانتشار النووي. الوفد الأمريكي يعرب عن تقديره لدور مصر في المنطقة وأكد الوفد الأمريكي على اهتمامه بالتعرف على الرؤية المصرية تجاه القضايا المختلفة، مؤكدا على تقديره للدور القوي والفاعل الذي تقوم به مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية والأفريقية، وتطلعهم للتعاون مع مصر على جميع المستويات الثنائية وفي المحافل الدولية لدعم جهود الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

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